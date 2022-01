Calciomercato, Tarantino (Spal): “Seck piace al Torino, ma serve un’offerta importante”

Le parole del direttore sportivo della Spal su Demba Seck, interesse di mercato dei granata

Da giorni si parla di Demba Seck, attaccante classe 2001 della Spal, in chiave Torino: il club granata, che è alla ricerca di un giovane attaccante di prospettiva, ha messo gli occhi anche su di lui. La conferma è arrivata nelle scorse ore anche dal direttore sportivo della Spal, Massimo Tarantino. “Seck ha ricevuto diverse attenzioni dalla Serie A, tra cui quelle del Torino, che magari ora è nelle condizioni di pensarci più di altri – sono le dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino di Ferrara -. Ma di concreto non è arrivato nulla. A fronte di un’offerta importante si può anche pensare di fare un sacrificio. Per noi è un giocatore importante e abbiamo un obiettivo che è altrettanto importante da raggiungere. Su di lui puntiamo parecchio, ci serve molto”. Seck, fin qui, in Serie B ha raccolto 17 presenze con un gol e due assist. Può giocare da attaccante centrale o da esterno offensivo. La sua valutazione, secondo quanto si sussurra, oscillerebbe tra i 2.5 e i 3 milioni di euro.