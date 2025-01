Calciomercato Torino, Bianay Balcot verso il prestito alla Triestina

Il giovane difensore del Torino vicino all’approdo alla Triestina in Serie C in prestito con diritto di riscatto

Redazione Toro News 9 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 10:53)

Côme Bianay Balcot è pronto a fare il salto in Serie C. Il giovane difensore francese classe 2005 si appresta a passare alla Triestina con la formula del prestito e diritto di riscatto. La società friulana è alla ricerca di rinforzi per evitare la retrocessione, trovandosi penultima in classifica con 16 punti, e ha individuato in Bianay Balcot il profilo giusto per dare solidità al reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’accordo con la Triestina prevederebbe una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Dal Paris FC al Toro — Bianay Balcot, nato a Saint-Mandé il 13 maggio 2005, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Paris FC, per poi passare nel 2021 al Montfermeil. Qui attira l’attenzione del Monza, che lo porta in Italia nel 2022. Dopo una prima stagione nell’Under 18, si fa notare in Primavera, totalizzando 31 presenze, 2 gol e due assist, contribuendo alla promozione in Primavera 1. Nel 2023 il Torino decide di investire su di lui, acquistandolo a titolo definitivo. Nella stagione 2023-24, con la Primavera granata diventa una pedina importante, giocando 27 partite complessive, servendo 4 assist e guadagnandosi il rinnovo fino al 2027, con opzione per il 2028. Anche se l’esordio tra i professionisti non è ancora arrivato, Balcot ha partecipato al ritiro estivo a Pinzolo agli ordini di Paolo Vanoli, rimanendo come sesto difensore della rosa. Oltre alle 15 panchine in Serie A, questa stagione ha già collezionato 9 presenze e un assist tra campionato Primavera e Coppa Italia di categoria.