Calciomercato Torino, cambia la strategia per rinforzare la difesa: la situazione

Torino, Coco braccetto e centrale: così cambia la strategia del mercato granata

Il cambio di strategia nasce da un primo responso di campo: Coco ha convinto Vanoli anche come perno centrale della retroguardia a tre. Il difensore equatoguineano è più propriamente un braccetto destro, ma si è dimostrato duttile agli occhi di Vanoli e adatto al ruolo di leader della difesa. Con Coco spendibile in due dei tre ruoli del reparto, è possibile pensare a un Toro a più volti. Non è più obbligatorio quindi cercare il sostituto di Buongiorno sul mercato, ma si può attendere il rientro di Schuurs per coprire il ruolo, strategia su cui sembra virare il club granata. In attesa dell'olandese, Coco sarà il centrale di riferimento e avrà come vice Sazonov. A infermeria svuotata, toccherà poi a Schuurs prendere l'eredità di Buongiorno con Coco libero di presentarsi da braccetto destro.