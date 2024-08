Calciomercato Torino, c’è il Modena su Dellavalle. Ma senza acquisti non si muove

Dellavalle tra permanenza a Torino ed eventuale partenza in prestito: la situazione

Irene Nicola Redattore 10 agosto - 09:59

Le ultime settimane di mercato saranno decisive per il futuro di tanti giocatori, tra cui Alessandro Dellavalle. L'ex capitano della Primavera granata è pronto al salto nel professionismo e vi si affaccia con l'esordio in Serie A già conquistato nella scorsa stagione a Verona. Dopo aver lavorato in estate con Paolo Vanoli, ora c'è il futuro più prossimo da stabilire.

Calciomercato, Dellavalle può partire in prestito con due innesti in difesa — Alessandro Dellavalle è attualmente alle dipendenze di Paolo Vanoli come parte integrante di un reparto difensivo che ha numeri contati, complice l'assenza di Perr Schuurs. Ogni membro della retroguardia ha potuto giocare il suo ruolo nel precampionato e, senza rinforzi in entrata, è difficile immaginare la partenza di qualche interprete. Dellavalle quindi non si muove, in attesa di capire cosa porterà il mercato. Se dovessero arrivare due difensori a Torino, allora l'ex capitano della Primavera potrebbe uscire in prestito, soluzione che gli permetterebbe di giocare con maggiore continuità nella prima stagione tra i grandi.

Calciomercato, Dellavalle piace al Modena — Alessandro Dellavalle ha numerosi estimatori e in caso di partenza da Torino può essere messo nelle migliori condizioni per fare bene e accumulare esperienza. In prima linea tra gli estimatori c'è il Modena, club che potrebbe offrire una condizione ideale per crescere. Il club gialloblù è una squadra di livello medio-alto in Serie B che si presenta ai nastri di partenza con la concreta volontà di puntare ai playoff. Il Modena potrebbe offrire quindi non solo maggior spazio e continuità di gioco, ma anche obiettivi. Per capire se il gradimento diventerà qualcosa di più concreto, bisognerà aspettare. Ogni decisione resta legata a eventuali ingressi nella retroguardia del Torino. Senza innesti, Dellavalle resta in granata.