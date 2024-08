Calciomercato Torino, che cosa aspettarsi dall’ultimo giorno di trattative

A meno di ventiquattro ore dal gong, può dirsi pressoché concluso il mercato del Toro, soprattutto per quel che riguarda i movimenti in entrata. Si attende l'ufficialità dell'arrivo di Walukiewcz, che ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai granata nella giornata di giovedì. Manca solamente l'annuncio, ma l'operazione è già fatta e conclusa. Il dt Davide Vagnati resterà in ogni caso vigile, pronto a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa.

C'è qualcosa in più da fare sul fronte delle uscite, ma in questo caso potranno aiutare anche diversi mercati che chiuderanno nei prossimi giorni (il Toro non potrà più comprare, ma le operazioni in uscita saranno assolutamente possibili). Sul fronte degli esuberi spicca il nome di Radonjic, ma ci sono anche Ilkhan e Bayeye fuori dai piani e in cerca di sistemazione. Mancano solamente gli annunci ufficiali di alcuni affari già definiti: Sazonov e Pellegri all'Empoli, Dellavalle al Modena e N'Guessan al Crotone.