Calciomercato Torino: dai big ai giovani, ecco chi può partire a gennaio

Vagnati non dovrà solamente rinforzare la rosa, ma anche sfoltirla da elementi fin qui non decisivi

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 26 dicembre 2024 (modifica il 26 dicembre 2024 | 06:31)

A gennaio non sono previsti solamente giocatori in entrata, il calciomercato del Torino passerà anche da quello in uscita. Le situazioni sono differenti ed è possibile che gli sviluppi di alcune di queste siano poi conseguenza di quello che potrà succedere lato acquisti. I granata, d'altronde, devono risistemarsi per conquistare la salvezza senza troppi patemi. Per questo motivo sulla lista dei partenti potrebbero finire giocatori che fin qui o non hanno reso secondo le aspettative come Borna Sosa e Sanabria o stanno trovando poco spazio come Tameze. Poi ci sono i giovani come Bianay Balcot e Ciammaglichella, ai quali potrebbe fare bene un'esperienza in prestito altrove.

Calciomercato Torino: chi potrebbe essere ceduto a gennaio — Il Toro dunque si muoverà sia per fare cassa sia per liberare posti in rosa in modo tale da poter rinforzare la squadra a disposizione di Vanoli. Se la priorità è rinforzare l'attacco, non è da escludere quindi che con l'arrivo di una nuova punta possa anche lasciare il Toro Sanabria, che da tempo non sta fornendo prestazioni di buon livello. Far uscire quindi una pedina importante, ma ormai non più fondamentale, potrebbe essere la soluzione per introdurre un nuovo profilo in avanti, uno in grado di risollevare le sorti di una squadra che fatica tantissimo a segnare. In bilico anche il futuro di Borna Sosa, che ora ha disposizione qualche partita per assicurarsi un futuro in rosa, altrimenti potrebbe anche terminare anticipatamente la sua avventura in granata. Contro l'Empoli ha fatto vedere cose interessanti, ma contro il Bologna la sua prestazione è stata macchiata da quel rigore poi parato da Milinkovic-Savic. Appare comunque un giocatore in crescita, dunque è giusto aspettare le prossime partite. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche Adrien Tameze. L'ex Verona non sta trovando posto dopo l'addio di Juric ed è possibile quindi possa anche voler trovare spazio altrove. L'anno scorso era imprescindibile, ora il campo lo vede pochissimo. A proposito di centrocampisti, non ci sarebbe da sorprendersi se Samuele Ricci fosse un nome molto chiacchierato nelle prossime settimane. Il contratto scade nel 2026, il rinnovo ancora non si vede e di club alla finestra ce ne sono eccome. "Sicuramente non si muove", ha detto Urbano Cairo a gennaio: vedremo se sarà così.

In chiusura il capitolo giovani. Dovessero arrivare proposte per Bianay-Balcot e Ciammaglichella non è da escludere che possano partire. L'italiano estenderà il suo contratto fino al 2026 e qualche mese in prestito prima dell'estate potrebbe essere una buona opportunità per lui, che in Primavera continua a fare la differenza a occhi bendati, ma in prima squadra non sta trovando spazio. Basta vedere cosa stanno facendo Dellavalle e Silva in prestito per comprendere quanto possa essere importante per Aaron un'avventura di qualche mese in prestito. Lui è uno dei giovani di maggior talento del Toro e ha bisogno di giocare per crescere. L'agenda di Vagnati dunque potrebbe essere molto piena: non solo il mercato in entrata incombe, ma anche quello in uscita.