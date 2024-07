Calciomercato Torino, da Seck a Ilkhan: la situazione degli esuberi

Sono almeno 8 i giocatori in uscita per i quali si cerca la soluzione migliore in prestito e non solo

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 29 luglio 2024 (modifica il 29 luglio 2024 | 06:21)

Fare spazio a nuove entrate, dare ad alcuni profili l’opportunità di giocare per farli crescere o cedere perché fuori dal progetto. Il mercato in uscita del Torino è particolarmente attivo e il club è al lavoro per trovare i giusti accordi e le giuste destinazioni per almeno 8 ragazzi. Insomma, Vagnati ha un gran lavoro da fare.

La situazione dei portieri — Tra i pali saranno due i movimenti in uscita. Partiamo da Pietro Passador. Dopo l’esperienza negativa della scorsa stagione a Rimini con tanto di rientro anticipato a Torino, si cerca la soluzione migliore. L’obiettivo è farlo giocare con continuità, così da poter continuare a farlo crescere. Il terzo portiere al Toro sarà Popa, quindi in granata la porta per lui è sbarratissima. Si cerca un prestito anche per Brezzo. Per il giovane portiere non c’è spazio neanche in Primavera e per lui si cerca una soluzione anche in Serie D.

La situazione dei difensori — Passando alla difesa. Sicuro di partire è Nguessan, che non era neanche convocato per il ritiro di Pinzolo. Bayeye, invece, in questo momento è la terza alternativa per la corsia di destra, non è quindi da escludere che possa partire dovessero esserci le giuste offerte. Situazione diversa per Bianay Balcot. L’ex Monza dopo la buona stagione in Primavera andrà in prestito e il club sta cercando la soluzione migliore.

La situazione tra centrocampo e attacco — A centrocampo c’è un solo papabile nome tra i partenti in questo momento ed è quello di Ilkhan. Il turco è la terza opzione come mezzala di sinistra e si aspetta di capire se si concretizzeranno interessi per lui dalla Turchia. In questo momento aleggiano soltanto possibilità di offerte da club del suo Stato natale. Sul piede di partenza anche Demba Seck e Radonjic. Entrambi non c’erano a Pinzolo e non rientrano nei piani della società e dell’allenatore, c’è da capire solamente quali soluzioni si concretizzeranno.