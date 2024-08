Calciomercato Torino, Dellavalle in dirittura il prestito al Pisa

Il difensore classe 2004 vicino all'approdo in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei granata

Redazione Toro News 26 agosto 2024 (modifica il 27 agosto 2024 | 10:04)

Alessandro Dellavalle è vicino ad approdare in Serie B. Il Torino ha trovato l'accordo per la cessione del difensore centrale, uscito dalla Primavera, al Pisa di Filippo Inzaghi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei granata. Confermata la notizia di gianlucadimarzio.com nelle prossime ore si definirà l'affare.. Per il ragazzo, quindi, si avvicina la prima vera esperienza tra i grandi dopo aver giocato l’ultima stagione con la maggior categoria del Settore giovanile durante la quale ha anche trovato l’esordio in Serie A.

Dellavalle, una nuova esperienza in vista: giocherà in Serie B — La formula è l’aspetto più importante su cui soffermarsi. I toscani, infatti, volevano a tutti i costi la possibilità di riscattare il giovane difensore centrale e campione d’Europa con l’Italia Under 19 due estati fa. Alla fine il Toro ha optato per accettare l’inserimento del diritto di riscatto, ma non volendo perdere totalmente il cartellino del giocatore, ha inserito la possibilità di controriscattarlo dovesse andare bene l’esperienza in Serie B con i toscani. Per Dellavalle sarà un’occasione importante. Lui si è messo in mostra in granata come giovane di talento e con possibilità di diventare un giocatore importante in futuro. Adesso inizia la sua prima esperienza tra i professionisti.