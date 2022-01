Calciomercato Torino, futuro incerto per Aina: può salutare a gennaio

Per l’esterno, attualmente in Coppa d’Africa, potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Inghilterra

Redazione Toro News

In questo mercato di gennaio, la fascia sinistra del Torino può cambiare volto. Non solo per quanto riguarda gli affari in entrata, ma anche per quelli in uscita. In particolare, ora in discussione c'è anche il futuro di Ola Aina. Il fatto che la società abbia già mosso dei passi concreti per arrivare a un laterale sinistro (Mohamed Fares, primo obiettivo dei granata, è attualmente bloccato dal Genoa) autorizza a pensare che il club granata possa valutare eventuali proposte per il laterale attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria.

LA SITUAZIONE - Aina non è più un intoccabile nei piani di Juric, che gli ha dato grande fiducia nelle prime settimane ma gli ha via via concesso meno spazio nonostante l’indisponibilità di Ansaldi, preferendogli sempre più spesso Mergim Vojvoda sulla corsia di sinistra. E se è vero che Aina può giocare anche a destra, da quella parte il Torino ha Wilfried Singo, giocatore su cui il club vuole puntare. Juric, pur non riferendosi direttamente ad Aina, ha spesso parlato del rendimento non soddisfacente degli esterni per quanto riguarda il gioco offensivo e per questo le cose possono cambiare in questo mercato di gennaio. Nel futuro di Aina potrebbe quindi esserci un ritorno in Inghilterra, il campionato che meglio conosce oltre a quello italiano: cresciuto nel Chelsea, ha poi avuto un'esperienza al Fulham nella stagione 2020/2021.