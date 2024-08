Calciomercato Torino, Horvath verso l’Ujpest: affare ai dettagli

Il trequartista non è più nei piani di Vanoli e sembra pronto a tornare in patria

Come riportato da Nemzeti Sport, testata giornalistica ungherese, Horvath sembra vicino a dire addio al Torino. Su di lui c'è un forte interessamento da parte dell'Újpest FC, club di Budapest, che avrebbe raggiunto già l'accordo con il Torino e con il giocatore. Per il centrocampista granata possibile anche una cessione a titolo definitivo, non rientra nei piani di Vanoli e il ritorno in patria sembra più che mai vicino.