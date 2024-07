Calciomercato Torino: il Cluj segue con interesse Mihai Popa

Il Torino dopo l'arrivo di Alberto Paleari come secondo portiere e vice di Vanja Milinkovic- Savic si trova con ben 4 portieri in rosa (in ritiro a Pinzolo erano addirittura 5 vista la presenza anche del giovane Matteo Brezzo). Almeno uno tra Pietro Passador e Mihai Popa resta quindi in uscita per non ingolfare troppo il reparto dei portieri granata e permettere ai più giovani di andare a fare esperienze. Al momento chi potrebbe lasciare il Toro sembra essere proprio Popa. Sulle tracce del portiere classe 2000, secondo quando riferito dal giornalista rumeno Emanuel Rosu, ci sarebbe il Cluj che vorrebbe riportare quindi in patria l'estremo difensore granata. Popa nel suo primo anno di carriera in Serie A non ha mai giocato nemmeno un minuto con il Torino e quindi potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare in Romania dopo che un anno fa si trasferì dal Voluntari a parametro zero. Per lui infatti la prospettiva è quella di un altro anno al massimo da terzo portiere, dopo l'arrivo di Paleari come secondo.