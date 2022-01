Calciomercato Torino, il punto: attaccante cercasi ma serve una cessione

Il punto di mercato del Torino in questo lunedì 17 gennaio. Uno dei fronti su cui la dirigenza granata si sta muovendo per il mercato in entrata resta sempre quello di un attaccante. Dato l'infortunio e la situazione delicata relativa a Belotti e la possibile uscita di Zaza, trovare un'alternativa a Sanabria per il presente e per il futuro è la priorità del Toro e sono diversi i nomi che piacciono. Per quanto concerne il capitolo uscite, Zaza e Verdi sono sempre i giocatori più vicini a salutare i colori granata. Di seguito le novità di giornata.