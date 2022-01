Il punto di mercato del Torino in questo mercoledì 19 gennaio. Il club granata si sta muovendo sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda quest'ultimo fronte, Baselli sembra prossimo ai saluti per approdare al Cagliari; in entrata invece nomi in orbita Toro sono quelli di Nandez e Amrabat. Per il reparto offensivo occhi ancora puntati su Demba Seck e Pietro Pellegri.