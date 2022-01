Calciomercato Torino, il punto: Rincon alla Sampdoria, Fares si allontana

A qualche giorno dall'inizio del calciomercato si scaldano diversi fronti in casa Torino sia sulle trattative in entrata, sia per quelle sui giocatori in uscita. Nonostante il blocco per i granata nel campionato a causa del numero di positivi al Covid che ha costretto tutta la squadra - su indicazione dell'Asl - alla quarantena per 5 giorni, Davide Vagnati continua il suo lavoro per portare rinforzi a Juric e per cercare una sistemazione anche ai giocatori granata che non rientrano nel progetto del tecnico croato: nella giornata di oggi, venerdì 7 dicembre, i protagonisti sono stati principalmente Fares, Rincon e Izzo. Vediamoli però nel dettaglio.