Calciomercato Torino, Ilic verso l’addio: è vicino allo Spartak Mosca

Ivan Ilic sembra pronto a dire addio al Torino, come riportato da Gianluca Di Marzio il serbo potrebbe lasciare il club granata in questi giorni. Con l'arrivo di Elmas e Casadei si è rinforzata la rosa a disposizione di Paolo Vanoli e le due nuove pedine dello scacchiere granata si aggiungono ad un reparto già folto. Il Torino pensa dunque ad una cessione per fare spazio in mezzo al campo ai nuovi acquisti e per monetizzare. Il nome che potrebbe lasciare Torino è quello di Ivan Ilic, il centrocampista serbo sotto la Mole non ha mai ingranato a pieno e su di lui ora c'è lo Spartak Mosca. Trattativa che sembra in chiusura, con il classe 2001 che si appresta a lasciare Torino.