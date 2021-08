Calciomercato Torino: Lyanco, visite mediche in corso con il Southampton

Il difensore brasiliano ai saluti con il Toro dopo quattro anni e mezzo: domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto e l'ufficialità del passaggio in Premier

Dopo quattro anni e mezzo Lyanco saluterà il Torino. Il difensore brasiliano è arrivato in Inghilterra nelle scorse ore e adesso, come riporta Gianluca Di Marzio, sta svolgendo le visite mediche di rito con il Southampton prima della firma sul contratto. Già da tempo Lyanco aveva chiesto al Toro di essere ceduto, attirando su di sé l'attenzione di Bologna, Betis Siviglia e Watford. Alla fine l'ha spuntata il Southampton di Hasenhuttl, con un'operazione che porterà circa 7 milioni e mezzo nelle casse granata, a cui vanno aggiunti altri due e mezzo di bonus. Questo tesoretto verrà reinvestito dal Toro sul mercato per perfezionare la rosa: i granata cercano ora un difensore centrale per sostituire Lyanco e un trequartista da regalare a Ivan Juric.