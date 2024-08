Calciomercato Torino: Passador alla Pro Vercelli a titolo definitivo

Il giovane portiere del Torino è sempre più vicino a dire addio al capoluogo piemontese, su di lui è forte l'interesse della Pro Vercelli in Serie C.

Passador verso la Pro Vercelli, il profilo

Classe 2003, 21 anni compiuti a febbraio, Pietro Passador è pronto a rilanciarsi in Serie C. L'estremo difensore, formatosi nell'Under19 granata, ha trascorso metà della passata stagione in prestito al Rimini, sempre Serie C, senza però mai trovare il campo. A gennaio è poi tornato a Torino come quarto portiere. Il giocatore ha davanti a sé nelle gerarchie Milinkovic-Savic, Paleari e Popa. Il Torino sta definendo la cessione a titolo definitivo alla Pro Vercelli, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita del portiere. Nelle prossime ore l'operazione verrà ufficializzata.