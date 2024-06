Calciomercato Torino, per Francesco Pio Esposito l’Inter chiede la recompra

In vista del nuovo corso firmato Paolo Vanoli, il Torino cercherà di rinforzarsi nel reparto d'attacco. Rispetto alla passata stagione i granata hanno infatti perso David Okereke che è tornato a Cremona per fine prestito e non si può escludere a priori che avvengano altre uscite. Ci sono poi quei giocatori offensivi come Seck, Karamoh e Radonjic che dovranno essere valutati dal nuovo tecnico per capire se rientrano o meno nel suo progetto e se riuscirà a trovar loro una collocazione in campo. Per trovare nuove risorse offensive il Torino sta quindi sondando il mercato con il nome di Pinamonti che, come riportato su queste colonne , resta sempre vivo. Oltre a lui però i granata osservano anche Francesco Pio Esposito .

Il Torino punta Esposito: l'Inter però chiede che venga inserito un diritto di recompra

Già da alcuni giorni si parla dell'interesse del Toro per Esposito, giovane attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. Nell'ultima stagione il centravanti nato a Castellamare di Stabia ha fatto il suo esordio tra i professionisti vestendo la maglia dello Spezia in Serie B. Ora, terminato il prestito in Liguria, è tornato in nerazzurro ma il suo destino difficilmente sarà ancora alla corte di Simone Inzaghi. Il Torino è infatti assieme ad altre squadre sulle tracce del classe 2005 ma l'Inter ha una richiesta particolare per far partire il suo giovane centravanti. Il club milanese per far partire Esposito chiede che venga inserito un diritto di recompra in modo da non perdere del tutto il controllo sul ragazzo. Ora il Toro dovrà quindi valutare bene se puntare sull'ex Spezia con la consapevolezza però che tra un anno possa tornare l'Inter e lasciare un pugno di mosche in mano ai granata ricomprando il cartellino di Esposito per una cifra prestabilita. Si tratta di uno scenario certamente non ideale per il Torino che già nelle passate stagioni è andato incontro ad uno scenario simile con l'affare Tommaso Pobega che era giunto in prestito secco dal Milan e dopo un bel campionato agli ordini di Juric era tornato in rossonero senza che i granata potessero far qualcosa. Esposito quindi piace al Toro che però deve valutare bene se vorrà puntare su un ragazzo giovane che potrebbe avere ampi margini di miglioramento ma senza la certezza di avere tra le mani a lungo il suo futuro.