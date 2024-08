Calciomercato Torino, Popa verso il Cluj: si lavora sulla formula

Il Torino, dopo l'addio di Luca Gemello e l'ormai imminente cessione di Passador alla Pro Vercelli, si prepara a salutare anche Mihai Popa. Il portiere rumeno non è stato giudicato ancora pronto per il campionato italiano ed è vicino a tornare in patria al Cluj. Si lavora sulla formula: dopo un solo anno Popa è diretto verso la Romania. L'arrivo di Paleari gli ha negato qualunque possibilità di scalare le gerarchie.

Toro, Popa verso il Cluj

L'accordo tra il Torino e il Cluj è in via di definizione. I romeni, però, prima di poter accogliere l'estremo difensore granata devono concludere l'accordo con l'Udinese per portare in Friuli Razvan Sava. Sava è una vecchia conoscenza del calcio italiano: nella stagione 20-21 militò nella Primavera del Toro. Il Cluj ha chiesto all'Udinese di aspettare la gara del 15 agosto valida per i preliminari di Conference League. Popa lascia il Torino dopo un solo anno e si prepara a tornare a giocare in un campionato dove ha già dimostrato di poter dire la propria: i granata vorrebbero mantenere il controllo sul suo cartellino.