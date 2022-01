Calciomercato Torino, preso per l’Under 17 Arnason dal Leiknir Reykjavik

Il ragazzo arriva in prestito con diritto di riscatto, è il primo islandese nelle giovanili granata

Il Torino rinforza ancora l'Under 17 sul mercato, dal Leiknir Reykjavik è stato preso in prestito con diritto di riscatto Robert Quental Arnason, centrocampista classe 2005 nato in Islanda e di origini angolane. Il ragazzo da questa stagione gioca in prima squadra con la quale ha già collezionato sei presenze tra campionato e coppa. Arnason, inoltre, è anche nel giro delle nazionali giovanili islandesi avendo giocato sia nell'Under 15 che nell'Under 17.