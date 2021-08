Calciomercato Torino, preso per l’Under 18 l’attaccante rumeno Palade

Arriva a titolo definitivo dalla Virtus Entella

Il Torino rafforza la sua Under-18 e attinge dalla Virtus Entella. Preso a titolo definitivo l'attaccante 2004 David Palade per la squadra allenata da Antonino Asta. Di origini rumene, ha anche esordito con l'Under 18 del suo paese. In Italia ha militato soltanto in Liguria all'Entella. Ora passa sotto la Mole per rafforzare il reparto offensivo (QUI IL LIVE CALCIOMERCATO).