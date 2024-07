Calciomercato Torino, si allontana Artistico: il giocatore verso la Lazio

Negli scorsi giorni il Torino aveva mostrato interesse per Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 e nipote di Edoardo Artistico, ex giocatore del Torino dei primi anni 2000. L'attaccante ha avuto un'annata produttiva con la Virtus Francavilla: 12 gol e 2 assist per il romano. Il suo nome è stato accostato al Torino, si sarebbe trattata di una operazione in stile Haveri, che un anno fa fu prelevato dal Rimini e poi girato in prestito all'Ascoli. Tuttavia il giocatore sembra destinato a non abbracciare il Torino nel suo immediato futuro. Artistico infatti è molto vicino alla Lazio. Giovedì sosterrà le visite mediche con il club biancoceleste e firmerà un contratto quadriennale. Molto probabilmente il giocatore verrà poi girato alla Juve Stabia, neopromossa in Serie B. L'offerta della Lazio sembra essere stata più alta rispetto a quella del Torino e delle altre squadre che erano interessate al giocatore.