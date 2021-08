Calciomercato Torino, su Vianni grande attenzione: Andria e Trento le favorite

Sull'attaccante ex Primavera ci sono anche Pistoiese, Carrarese e Virtus Francavilla, nei prossimi giorni la decisione

Per Samuele Vianni si prospetta un futuro in Serie C. Sull'attaccante uscito dalla Primavera c'è grande attenzione e al momento sono cinque le società che vorrebbero prendere il ragazzo ex Napoli: il Trento, la Pistoiese, la Carrarese, l'Andria e la Virtus Francavilla. Il ragazzo aveva già esordito in Serie C ai tempi della Virtus Entella, quando giocò due partite di campionato e una di Coppa di Serie C, quindi ritroverebbe un campionato che già conosce ma con alle spalle ancora più esperienza.