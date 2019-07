Calciomercato Toro, Verdi: fumata grigia, previsti nuovi contatti con il Napoli

Le voci si rincorrono e il tam-tam che vorrebbe Simone Verdi molto vicino al Toro è continuato anche nella giornata di ieri. I continui contatti dei giorni scorsi, però, non hanno fatto altro che rimarcare la distanza tra le diverse valutazioni che Napoli e Toro fanno del giocatore. Il patron Aurelio De Laurentiis vuole recuperare i 25 milioni di euro spesi solamente un anno fa per il giocatore, ma il Toro – al momento – la ritiene una cifra troppo alta.

CONTATTI – Napoli e Toro, quindi, dovranno incontrarsi ancora per limare una distanza importante; sono previsti altri incontri nei prossimi giorni. I due club (vedi Maksimovic) ci hanno abituato a trattative estenuanti e l’impressione è che anche questa volta il negoziato non sia così semplice. La volontà del Toro, come già ribadito nei giorni scorsi, è quella di riportare il giocatore al Filadelfia e – nonostante al momento sia in vantaggio – deve stare attento alla concorrenza di Sampdoria e Atalanta. Si può parlare quindi di fumata grigia per quanto riguarda gli ultimi contatti: ora i granata dovranno far leva sulla volontà del giocatore (che ha espresso gradimento per la destinazione) per cercare un compromesso anche con il Napoli.