Calciomercato, Toro al lavoro per la difesa: piace Van Den Bosch dell’Anversa

Contratto in scadenza 2025, c'è anche il Bologna

Il nome di Van Den Bosch è finito sul taccuino di Vagnati, alla ricerca di un paio di elementi per rinforzare il pacchetto difensivo (da trovare il sostituto di Rodriguez e un centrale che possa tamponare l'assenza di Schuurs). Quello del belga è un profilo molto interessante per il Toro. Si tratta infatti di un giocatore molto giovane ma che ha già esperienza in Champions League. A facilitare un'eventuale trattativa c'è il contratto in scadenza nel 2025, ma sul giocatore c'è anche l'interesse del Bologna. I granata stanno valutando la pista e hanno allacciato i primi contatti con l'Anversa, per comprendere la fattibilità e i costi dell'operazione.