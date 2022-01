Chi è Demba Seck: esterno d’attacco della Spal col fisico da centravanti

Spicca indubbiamente nell'attacco della Spal per i suoi centimetri - ben 190 - ma la sua altezza non gli impedisce di muoversi con agilità

IL PERCORSO - Il cammino di Demba Seck parte da Guediawaye, in Senegal, il 10 febbraio 2001. Il calcio diventa però una possibilità concreta solo all'arrivo in Italia, a 16 anni quando il giovane Seck si trasferisce a Massalombarda, in provincia di Ravenna, per ricongiungersi al padre. Da lì il passo che lo porta a Ferrara è breve. La Spal crede subito in lui e lo inserisce a stagione in corsa nella rosa Under 17, in cui presto si mette in mostra con 4 gol. Nei due anni successivi lo segnano due prestiti: il primo all'Imolese, il secondo in Serie D al Sasso Marconi. Nel 2020 Seck torna a casa, alla Spal, e con la Primavera colleziona 19 presenze, 4 gol e 2 assist. Ad ottobre arriva l'esordio con gol in Prima squadra, nel match di Coppa Italia contro il Crotone, rimontato da Seck e poi battuto ai rigori. Da allora il legame con la Spal è rimasto solido, con la società che gli ha sempre confermato la fiducia facendolo giocare con regolarità in Serie B. In questa stagione ha raccolto 18 presenze, 1 gol e 2 assist.