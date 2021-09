Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su David Zima

David Zima è un nuovo giocatore del Torino. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio del 31 agosto, ultimo giorno di mercato. A differenza di Pobega, Praet e Brekalo, è stato acquistato a titolo definitivo dal club granata per una cifra pari a 5 milioni di euro. Si trasferisce dallo Slavia Praga (Repubblica Ceca). Classe 2000, ha già giocato due gare con la Nazionale maggiore ceca. Inoltre, si è misurato a livello internazionale in Europa League e nelle qualificazioni alla Champions League. In totale per lui 54 presenze con la Prima Squadra dello Slavia Praga. Ora, tre riflessioni sul suo acquisto sotto l'aspetto economico, tecnico e tattico.