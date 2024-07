Le opportunità a parametro zero: in Serie A c’è Bonaventura, ma occhio a Praet

I giocatori che sono andati in scadenza al 30 giugno 2024 ed eventuali occasioni di mercato

Piero Coletta 1 luglio - 10:00

Il calciomercato apre ufficialmente i battenti, per i mesi di luglio e agosto le squadre saranno impegnate nel rafforzamento delle rose a propria disposizione. Un lavoro che costerà molto denaro, ma che riserva delle situazioni in cui la spesa è minima. Parliamo infatti dei parametri zero, che diverse volte hanno fornito un buon compromesso in fase di calciomercato. Diversi giocatori hanno salutato le proprie squadre e alcuni potrebbero tornare utili per il Torino di Vanoli.

Bonaventura profilo da valutare, ma occhio a Spinazzola — Sono diversi i nomi importanti che saluteranno le rispettive squadre da domani; è il caso di Giacomo Bonaventura, che dopo quattro anni di onorato servizio alla Fiorentina lascia il club gigliato. Forse è lui il nome più "caldo" nel mercato degli svincolati. Le qualità del giocatore sono note a tutte, con Italiano ha trovato una seconda vita dando dinamismo e inventiva al centrocampo viola. Non è finita qui però, qualche altro elemento interessante per il Torino c'è ancora. Come ad esempio Spinazzola come rinforzo per il parco esterni, ma sul giocatore ci sarebbe già l'interesse del Napoli.

Praet lascia il Leicester City — Nei campionati esteri c'è Dennis Praet. Il centrocampista belga non ha rinnovato il suo contratto con il club inglese ed è da considerarsi svincolato. Nella scorsa estate il suo nome era tornato molto in voga per il mercato del Torino. Una richiesta di Juric per rinforzare il centrocampo, vista anche la duttilità dell'ex Sampdoria. Chi lo sa, a zero potrebbe diventare davvero un'occasione di mercato.

Elenco Serie A —

Francesco ROSSI (Por, 1991) - Atalanta

Lorenzo DE SILVESTRI (Dif, 1988) - Bologna

Adama SOUMAORO (Dif, 1992) - Bologna

Simone ARESTI (Por, 1986) - Cagliari

Marco MANCOSU (Cen, 1988) - Cagliari

Leonardo PAVOLETTI (Att, 1988) - Cagliari

Nicolas VIOLA (Cen, 1989) - Cagliari

Pierre BOLCHINI (Por, 1999) - Como

Ertrit BERISHA (Por, 1989) - Empoli

Mattia DESTRO (Att, 1991) - Empoli

M'Baye NIANG (Att, 1994) - Empoli

Lorenzo TONELLI (Dif, 1990) - Empoli

Giacomo BONAVENTURA (Cen, 1989) - Fiorentina

Gaetano CASTROVILLI (Cen, 1997) - Fiorentina

Alfred DUNCAN (Cen, 1993) - Fiorentina

Luca GARRITANO (Cen, 1994) - Frosinone

Jaime BAEZ (Cen, 1995) - Frosinone

Luigi CANOTTO (Att, 1994) - Frosinone, ultima stagione in prestito al Cosenza in Serie B

Soufiane BIDAOUI (Cen, 1990) - Frosinone

Kevin STROOTMAN (Cen, 1990) - Genoa

Diego FORNARI (Dif, 2003) - Hellas Verona

Darko LAZOVIC (Cen, 1990) - Hellas Verona

Simone PERILLI (Por, 1995) - Hellas Verona

Raffaele DI GENNARO (Por, 1993) - Inter

Juan CUADRADO (Cen, 1988) - Inter

Davy KLAASSEN (Cen, 1993) - Inter

Alexis SANCHEZ (Att, 1988) - Inter

Stefano SENSI (Cen, 1995) - Inter

ALEX SANDRO (Dif, 1991) - Juventus

Adrien RABIOT (Cen, 1995) - Juventus

Daichi KAMADA (Cen, 1996) - Lazio

Cristiano LOMBARDI (Att, 1995) - Lazio

Kastriot DERMAKU (Dif, 1992) - Lecce

Mattia CALDARA (Dif, 1994) - Milan

Luka JOVIC (Att, 1997) - Milan

Simon KJAER (Dif, 1989) - Milan

Antonio MIRANTE (Por, 1983) - Milan

Giulio DONATI (Dif, 1990) - Monza

Alejandro GOMEZ (Att, 1988) - Monza

Diego DEMME (Cen, 1991) - Napoli

Hubert IDASIAK (Por, 2002) - Napoli

Cristian ANSALDI (Dif, 1986) - Parma

RUI PATRICIO (Por, 1988) - Roma

Leonardo SPINAZZOLA (Dif, 1993) - Roma

Guillermo OCHOA (Por, 1985) - Salernitana

Kostantinos MANOLAS (Dif, 1991) - Salernitana

Benoit COSTIL (Por, 1987) - Salernitana

Federico FAZIO (Dif, 1987) - Salernitana

Antonio Pio IERVOLINO (Cen, 2003) - Salernitana, ultima stagione in prestito alla Vis Pesaro

Gian Marco FERRARI (Dif, 1992) - Sassuolo

Gregoire DEFREL (Att, 1991) - Sassuolo

Andrea CONSIGLI (Por, 1987) - Sassuolo

Filippo ROMAGNA (Dif, 1997) - Sassuolo, ultima stagione in prestito alla Reggiana

Alessandro RUSSO (Por, 2001) - Sassuolo, ultima stagione in prestito al Trento

Andrei MARGINEAN (Cen, 2001) - Sassuolo, ultima stagione in prestito alla Ternana

Gianluca PEGOLO (Por, 1981) - Sassuolo

Angelo FORESTA (Cen, 2004) - Sassuolo, ultima stagione in prestito alla Vis Pesaro

Koffi DJIDJI (Dif, 1992) - Torino

Luca GEMELLO (Por, 2000) - Torino

Ricardo RODRIGUEZ (Dif, 1992) - Torino

Denis CHERYSHEV (Att, 1990) - Venezia

Marco MODOLO (Dif, 1989) - Venezia

Maximillian ULLMANN (Dif, 1996) - Venezia

Roberto PEREYRA (Cen, 1991) - Udinese