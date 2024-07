Mercato Toro, trattativa per Gosens: offerto obbligo di riscatto condizionato

Il club granata vorrebbe riportare l'esterno tedesco in Italia. Sono in corso le trattative con l'Union Berlino

Il Torino è alla ricerca di un esterno mancino. Uno dei nomi in orbita granata è quello di Robin Gosens. L'esterno ex Atalanta ed Inter viene da una buona stagione all'Unione Berlin e il club chiede una cifra vicina ai dieci milioni per lasciarlo partire. Il club granata nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe fatto un'offerta di prestito con opzione di acquisto, che diventerà obbligatoria se giocherà un certo numero di partite la prossima stagione. Il costo del giocatore sarebbe di 7 milioni di euro, a cui vanno aggiunti una commissione per il prestito e lo stipendio del giocatore. Il club tedesco vorrebbe guadagnare di più, ma i colloqui sono in corso.