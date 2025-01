Calciomercato Torino, nuovo affondo per Casadei: è mancato l’accordo col Napoli

Nelle scorse ore il Napoli sembrava aver sorpassato il Torino nella corsa a Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che trovando poco spazio in Premier League vorrebbe tornare in Serie A per giocare di più. Il club partenopeo non ha però ancora chiuso l'accordo per l'ex Inter e in questo momento sta tenendo gli occhi puntati anche su altri profili come Billing del Bournemouth che stando a Sky Sport è ad un passo dalla firma con gli azzurri. Questo ha riaperto la strada per il Toro che adesso può tentare una nuova offerta per Casadei alzando la proposta e inserendo una percentuale sulla futura rivendita piuttosto interessante per il Chelsea, come riportato da Fabrizio Romano. Nelle prossime ore sono previsti quindi nuovi contatti tra i granata e il club inglese per tentare di trovare una quadra dopo che il centrocampista classe 2003 aveva già accettato la destinazione.