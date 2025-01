Calciomercato Torino, obiettivo Kouamé: profilo diverso da Beto e Cabral

Il Torino ha bisogno di rinforzi per l'attacco e questa necessità è ormai evidente e confermata dagli obiettivi che la società ha messo nel mirino per questa sessione di gennaio. I granata necessitano di almeno un nuovo innesto offensivo per la seconda metà di campionato e i nomi per sostituire l'infortunato Duvan Zapata sono quelli di Beto e di Arthur Cabral. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Christian Kouamé è una pista da tenere in considerazione per il Toro e per il suo attacco. Il giocatore offensivo classe 1997 della Fiorentina è in uscita e potrebbe salutare la squadra viola già adesso a gennaio con il Torino e altri club di Serie A sulle sue tracce come Parma e Venezia. L'ingaggio elevato dell'attaccante ivoriano sarà però uno scoglio non di poco conto in sede di trattativa.