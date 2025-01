Chi è Cabral, obiettivo del Torino: in Italia un’esperienza alla Fiorentina

Arthur Cabral è uno degli obiettivi per rinforzare l'attacco granata nel mercato di gennaio, Vanoli ha bisogno al più presto di una punta di spessore per rimpiazzare Zapata e l'ex Fiorentina potrebbe essere uno dei candidati favoriti. La storia di Cabral non è quella del goleador brasiliano che in patria ha stregato tutti a suon di gol per poi fare il grande salto in Europa. Nel suo ultimo anno in Brasile l'attaccante non gioca o tantomeno segna, colleziona soltanto 5 presenze ed un gol al Palmeiras e per Luiz Felipe Scolari - ex Ct del Brasile- non è abbastanza tecnico ed esplosivo. Il Basilea ,però, decide comunque di dare una possibilità all'attaccante e per una cifra intorno ai 6 milioni lo porta in Europa.

Torino, chi è Arthur Cabral: l'attaccante che potrebbe tornare in Italia

Come ogni buon brasiliano il suo idolo non può che essere Ronaldo il fenomeno, mentre la fonte di ispirazione è Hulk, attaccante connazionale al quale somiglia come struttura e qualità. Con in mente i consigli di papà Helio, che lo ha cresciuto a pane e calcio, Cabral nell'agosto del 2019 si trasferisce in Svizzera. Nonostante l'impatto, che fu "scioccante", come dichiarato in un'intervista data la differenza di temperatura, di stile di vita e di concezione del calcio rispetto al Brasile, l'attaccante non ci mette molto ad ambientarsi. Nella sua prima stagione mette a segno 14 reti, che salgono poi a 20 nella seconda (20/21). Ma la vera esplosione arriverà nella stagione seguente, maglia numero 10 sulle spalle e arriva ad uno score incredibile: 29 gol e 10 assist, di cui 12 in 13 partite di Conference League, guadagnandosi anche la sua prima e fin qui unica chiamata in nazionale maggiore. Nel gennaio 2022 ecco che si trasferisce alla Fiorentina, la viola versa nelle casse del Basilea 16 milioni di euro, e il brasiliano si prende sulle spalle la 9 di Vlahovic, da poco ceduto alla Juventus. In Italia vive un periodo di alti e bassi e in 64 presenze colleziona 19 gol e 4 assist, senza lasciare il segno. Quando la Fiorentina vede l'occasione di cederlo e di fare anche plusvalenza non esita e nell'agosto 2023 l'attaccante passa al Benfica, dove milita attualmente, ma senza trovare grande spazio. In Portogallo ha fin qui collezionato 63 presenze, con 16 gol e 3 assist a referto. Ha una media di 41 minuti a partita e di un gol ogni 161'. Di seguito i dati.