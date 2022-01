Serie A, il tabellone definitivo del calciomercato invernale 2021/2022

Tutte le trattative di questo mese intenso di calciomercato nel tabellone definitivo: le due genovesi le più attive tra arrivi e partenze

Redazione Toro News

Il riassunto di un mese di trattative per le venti formazioni iscritte alla massima serie del calcio italiano. Di seguito il tabellone definitivo del mercato di riparazione 2022 della Serie A:

ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Mihaila (a, Parma)

Cessioni: Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa, p), Gosens (c, Inter), Federico Mattiello (C, Alessandria, P) Riccardo Burgio (C, ACR Messina, P)

BOLOGNA

Acquisti: Aebischer (c, Young Boys), Sakho (d, Pescara), Wallius (d, Helsinki), Kasius (d, Volendam), Rojas (c, Crotone), Mercier (D, Lille), Hodzic (C, Goteborg)

Cessioni: Van Hooijdonk (a, Heerenveen), Skov Olsen (a, Bruges), Cangiano (a, Crotone), Breza (P, Montreal), Corbo (D, Montreal)

CAGLIARI

Acquisti: Goldaniga (d, Sassuolo), Lovato (d, Atalanta), Gagliano (a, Avellino), Baselli (c, Torino), Luvumbo (a, Como, fp)

Cessioni: Faragò (d, Lecce), Godin (d, risoluzione), Oliva (c, risoluzione), Caceres (d, Levante)

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina), Verre (c, Sampdoria), Kaczmarski (c, Rakow)

Cessioni: Ricci (c, Torino)

FIORENTINA

Acquisti: Piatek (a, Hertha Berlino), Ikoné (c, Lilla), Cabral (a, Basilea)

Cessioni: Benassi (c, Empoli, p), Vlahovic (a, Juventus), Pulgar (c, Galatasaray)

GENOA

Acquisti: Calafiori (d, Roma), Hefti (d, Young Boys), Ostigard (d, Brighton), Yeboah (a, Sturm Graz), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer L.), Frendrup (c, Brondby), Gudmundsson (c, Az)

Cessioni: Fares (c, Torino), Sabelli (d, Brescia), Serpe (d, Crotone), Biraschi (d, Karagumruk), Cassata (c, Parma), Behrami (c, rescissione), Touré (c, Karagumruk), Bianchi (a, Brescia), Caicedo (a, Inter)

INTER

Acquisti: Gosens (c, Atalanta), Caicedo (a, Genoa)

Cessioni: Sensi (c, Sampdoria), Satriano (a, Brest)

JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina), Zakaria (c, 'Gladbach), Gatti (d, Frosinone)

Cessioni: Ihattaren (c, Ajax), Dragusin (d, Salernitana), Kulusevski (a, Tottenham), Ramsey (c, Rangers)

LAZIO

Acquisti: -

Cessioni: Escalante (c, Alaves), Rossi (a, Monopoli), J. Lukaku (c, Vicenza), Vavro (d. Copenaghen), Adekanye (a, Crotone), Muriqi (a, Maiorca), Jony (c, S. Gijon), Durmisi (d, Sparta Rotterdam)

MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Conti (d, Sampdoria), Kerkez (d, AZ)

NAPOLI

Acquisti: Tuanzebe (d, Manchester United)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos), Costa (d, Parma), Younes (a, Al-Ettifaq)

ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (c, Arsenal), Sérgio Oliveira (c, Porto)

Cessioni: Villar (c, Getafe), Mayoral (a, Getafe), Calafiori (d, Genoa), Reynolds (d, Kortrijk), Fazio (d, Salernitana)

SALERNITANA

Acquisti: Sepe (p, Parma), Mazzocchi (d, Venezia), Fazio (d, Roma), Verdi (a, Torino), Ederson (c, Corinthians), Dragusin (d, Juventus), Mousset (a, Sheffield), Bohinen (c, Cska Mosca)

Cessioni: Aya (d, Reggina), Simy (a, Parma), Gondo (a, Cremonese)

SAMPDORIA

Acquisti: Rincon (c, Torino), Conti (d, Milan), Magnani (d, Verona), Aboosah (c, Euroafrica), Sensi (c, Inter), Sabiri (c, Ascoli, p), Supryaga (a, Dinamo Kiev)

Cessioni: Depaoli (d, Verona), Ihattaren (c, Ajax), Silva (c, Al Wahda), Torregrossa (a, Pisa p), Depaoli (d, Verona), Chabot (d, Colonia), Ciervo (c, Roma), Prelec (a, Olimpia Lubiana), Verre (c, Empoli)

SASSUOLO

Acquisti: Ruan (d, Gremio), Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (a, Roma), Moro (a, Padova)

Cessioni: Boga (a, Atalanta), Goldaniga (d, Cagliari)

SPEZIA

Acquisti: -

Cessioni: -

TORINO

Acquisti: Fares (d, Genoa), Pellegri (a, Milan via Monaco), Ricci (c, Empoli), Seck (a, Spal)

Cessioni: Rincon (c, Sampdoria), Baselli (c, Cagliari), Kone (c, Crotone), Verdi (a, Salernitana), Sava (p, Cluj)

UDINESE

Acquisti: Benkovic (d, Leicester), Marì (d, Arsenal, p), Abankwah (d, St. Pas), Zacarias Baldé (c, Real SC)

Cessioni: Samir (d, Watford), Carnelos (p, Vastese), De Maio (d, Vicenza)

VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern), Nani (a, svincolato), Ullmann (d, Rapid Vienna), Nsame (a, Young Boys)

Cessioni: Forte (a, Benevento), Bjarkason (c, Catanzaro), Schnegg (d, Crotone), Heymans (d, Charleroi), Mazzocchi (d, Salernitana)

VERONA

Acquisti: Depaoli (d, Sampdoria), Kemppainen (d, RoPs), Chiesa (p, Trento), Ghilardi (d, Fiorentina), Retsos (d, Bayer Leverkusen), Praszelik (c, Slask Wroclaw)

Cessioni: Cetin (d, Kayserispor), Magnani (d, Sampdoria), Ragusa (a, Lecce)