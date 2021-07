Serie A, il tabellone del calciomercato: ecco le prime cessioni

Tutte le trattative portate a conclusione fino ad ora dalle squadre della Serie A 2021/2022

Il calciomercato entra nel vivo. La sessione di mercato estiva è iniziata giovedì 1 luglio 2021 e finirà martedì 31 agosto 2021. Al momento gli affari stentano a decollare, ma in questi giorni sono arrivate già le prime ufficialità. L'attaccante Musa Barrow è passato a titolo definito al Bologna: dopo un anno e mezzo in prestito, la società rossoblu lo ha riscattato dall'Atalanta. Stessa sorte anche per Tonali: il centrocampista questa settimana è stato riscattato dal Milan lo ha acquistato a titolo definitivo dal Brescia. Ufficiali infine le cessioni di Pau Lopez e Hakimi, che andranno rispettivamente a giocare al Marsiglia e al Psg.

Ecco il tabellone di Serie A aggiornato:

ATALANTA

Acquisti: Musso (p, Udinese).

fine prestito: Cornelius (a, Parma f.p.), Reca (d, Crotone f.p.), Colley (c, Verona f.p.), Piccoli (a, Spezia f.p.), Carnesecchi (p, Cremonese f.p.), Vido (a, Pisa f.p.), Del Prato (d, Reggina f.p.), Valzania (c, Cremonese f.p.), Tumminello (a, Spal f.p.), Bellanova (d, Pescara f.p.), Mattiello (d, Spezia f.p.), Varnier (d, Pisa f.p.), Muratore (c, Reggiana f.p.).

Cessioni: Radunovic (p, Cagliari), Barrow (a, Bologna).

fine prestito: Caldara (d, Milan f.p.).

BOLOGNA

Acquisti: Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Bonifazi (d, SPAL), Soumaoro (d, Lille), Barrow (a, Atalanta).

fine prestito: Denswil (d, Brugges f.p.), Falcinelli (a, Stella Rossa f.p.), Donsah (c, Rizespor f.p.), Calabresi (d, Cagliari f.p.), Corbo (d, Ascoli f.p.), Paz (d, Kayserispor f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Soumaoro (d, Lilla f.p.), Faragò (d, Cagliari f.p.).

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta).

fine prestito: Bradaric (c, Al-Ain f.p.), Oliva (c, Valencia f.p.), Farias (a, Spezia f.p.), Despodov (c, Ludogorets f.p.), Faragò (d, Bologna f.p.), Miangue (d, KAS Eupen f.p.), Ceter (a, Pescara f.p.), Caligara (c, Ascoli f.p.), Pinna (d, Ascoli f.p.), Marigosu (c, Olbia f.p.), Biancu (c, Olbia f.p.).

Cessioni: Vicario (p, Empoli), Marin (c, Ajax f.p.).

fine prestito: Marin (c, Ajax f.p.), Duncan (c, Fiorentina f.p.), Sottil (a, Fiorentina f.p.), Nainggolan (c, Inter f.p.), Zappa (d, Pescara f.p.), Rugani (d, Juventus f.p.), Calabresi (d, Bologna f.p.).

EMPOLI

Acquisti: Vicario (p, Cagliari).

fine prestito: Mraz (a, Zaglebie Lublin f.p.), Zappella (d, Cesena f.p.), Merola (a, Grosseto f.p.), Cannavò (a, Vis Pesaro f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Zurkowski (c, Fiorentina f.p.), Terzic (d, Fiorentina f.p.), Crociata (c, Crotone f.p.), Matos (a, Udinese f.p.), Cambiaso (d, Genoa f.p.), Casale (d, Verona f.p.).

FIORENTINA

Acquisti: Nico Gonzalez (a, Stoccarda).

fine prestito: Lirola (d, Marsiglia f.p.), Duncan (c, Cagliari f.p.), Sottil (a, Cagliari f.p.), Benassi (c, Verona f.p.), Rasmussen (d, Vitesse f.p.), Hancko (d, Sparta Praga f.p.), Ranieri (d, Spal f.p.), Zurkowski (c, Empoli f.p.), Saponara (c, Spezia f.p.), Terzic (d, Empoli f.p.), Diks (d, Aarhus f.p.), Maleh (c, Venezia f.p.), Cerofolini (p, Reggiana f.p.), Dalle Mura (d, Reggina f.p.), Graiciar (a, Mlada Boleslav f.p.), Gori (a, Vicenza f.p.), Koffi (c, Como f.p.).

Cessioni: Caceres (d, f.c.), Hancko (d, Sparta Praga), Ribery (a, f.c.), Lakti (c, Lecco), Hristov (d, Spezia).

fine prestito: Igor (d, Spal f.p.), Malcuit (d, Napoli f.p.), Barreca (d, Monaco f.p.).

GENOA

Acquisti: Buksa (a, Wisla Cracovia), Vanheusden (d, Inter).

fine prestito: Buksa (a, Wisla Cracovia), Sturaro (c, Verona f.p.), Agudelo (a, Spezia f.p.), Favilli (a, Verona f.p.), Bani (d, Parma f.p.), Lerager (c, Copenhagen f.p.), Jagiello (c, Brescia f.p.), Parigini (c, Ascoli f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Scamacca (a, Sassuolo f.p.), Lu. Pellegrini (d, Juventus f.p.), Zappacosta (d, Chelsea f.p.), Perin (p, Juventus f.p.), Strootman (c, Marsiglia f.p.), Pjaca (a, Juventus f.p.), Onguene (d, Salisburgo f.p.), Zajc (c, Fenerbahce f.p.), Goldaniga (d, Sassuolo f.p.), Paleari (p, Cittadella f.p.).

INTER

Acquisti: Cordaz (p, Crotone), Calhanoglu (c, svinc).

fine prestito: Joao Mario (c, Sporting f.p.), Dimarco (d, Verona f.p.), Lazaro (c, Borussia M'Gladbach f.p.), Salcedo (a, Verona f.p.), Esposito (a, Venezia f.p.), Agoume (c, Spezia f.p.), Nainggolan (c, Cagliari f.p.), Dalbert (d, Rennes f.p.), Pirola (d, Monza f.p.).

Cessioni: Hakimi (d, Psg).

fine prestito: Darmian (d, Parma f.p.).

JUVENTUS

Acquisti: -

fine prestito: Lu. Pellegrini (d, Genoa f.p.), De Sciglio (d, Lione f.p.), Perin (d, Genoa f.p.), Rugani (d, Cagliari f.p.), Pjaca (a, Genoa f.p.), Nicolussi Caviglia (c, Parma f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: -

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (d, Cukaricki).

fine prestito: Vavro (d, Huesca f.p.), Jony (c, Osasuna f.p.), J. Lukaku (c, Royal Antwerp f.p.), Kiyine (c, Salernitana f.p.), André Anderson (c, Salernitana f.p.), Dziczek (c, Salernitana f.p.), Casasola (d, Salernitana f.p.), Durmisi (d, Salernitana f.p.), Adekanye (a, ADO Den Haag f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: A. Pereira (c, Manchester Utd f.p.), Hoedt (d, Southampton f.p.).

MILAN

Acquisti: Maignan (p, Lille), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia).

fine prestito: Pobega (c, Spezia f.p.), Caldara (d, Atalanta f.p.), Conti (d, Parma f.p.), Brescianini (c, Virtus Entella f.p.), Colombo (a, Cremonese f.p.).

Cessioni: Laxalt (c, FK Dinamo Mosca).

fine prestito: Meité (c, Torino f.p.), Dalot (d, Manchester Utd f.p.), Brahim Diaz (a, Real Madrid f.p.).

NAPOLI

Acquisti: -

fine prestito: Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.), Luperto (d, Crotone f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Bakayoko (c, Chelsea f.p.).

ROMA

Acquisti: -

fine prestito: Under (a, Leicester f.p.), Kluivert (a, Lipsia f.p.), Florenzi (d, Psg f.p.), Nzonzi (c, Rennes f.p.), Olsen (p, Everton f.p.), Coric (c, NK Olimpia Lubiana f.p.), Riccardi (c, Pescara f.p.).

Cessioni: Under (a, Marsiglia), Pau Lopez (p, Marsiglia).

fine prestito: -

SALERNITANA

Acquisti: -

fine prestito: Fella (a, Avellino f.p.), Firenze (c, Padova f.p.), Curcio (d, Padova f.p.), Castiglia (c, Modena f.p.), Baraye (d, Avellino f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Tutino (c, Napoli f.p.), Coulibaly (c, Udinese f.p.), Kiyine (c, Lazio f.p.), A. Anderson (c, Lazio f.p.), Dziczek (d, Lazio f.p.), Casasola (d, Lazio f.p.), Durmisi (d, Lazio f.p.), Jaroszynski (d, Pescara f.p.), Kupisz (c, Bari f.p.).

SAMPDORIA

Acquisti: -

fine prestito: Bonazzoli (p, Torino f.p.), Caprari (a, Benevento f.p.), Murillo (d, Celta f.p.), Vieira (c, Verona f.p.), Murru (d, Torino f.p.), Chabot (d, Spezia f.p.), Depaoli (d, Benevento f.p.), Falcone (p, Cosenza f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Keita Balde (a, Monaco f.p.), Torregrossa (a, Brescia f.p.), La Gumina (a, Empoli f.p.), Letica (p, Brugges f.p.).

SASSUOLO

Acquisti: -

fine prestito: Scamacca (a, Genoa f.p.), Frattesi (d, Monza f.p.), Di Francesco (c, Spal f.p.), Adjapong (d, Lecce f.p.), Mazzitelli (c, Pisa f.p.), Goldaniga (d, Genoa f.p.), Marchizza (d, Spezia f.p.), F. Ricci (c, Monza f.p.), Dell'Orco (d, Spezia f.p.), Sernicola (c, Spal f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: -

SPEZIA

Acquisti: Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Hristov (d, Fiorentina).

fine prestito: Colombini (d, Novara f.p,).

Cessioni: -

fine prestito: Pobega (c, Milan f.p.), Agoumé (c, Inter f.p.), Agudelo (a, Genoa f.p.), Piccoli (a, Atalanta f.p.), Chabot (d, Samp f.p.), Farias (a, Cagliari f.p.), Saponara (c, Fiorentina f.p.), Verde (a, AEK Atene f.p.), Marchizza (d, Sassuolo f.p.), Dell'Orco (d, Sassuolo f.p.), Mattiello (d, Atalanta f.p,).

TORINO

Acquisti: Berisha (p, Spal), Warming (a, Lyngby).

fine prestito: Ola Aina (d, Fulham f.p.), Meité (c, Milan f.p.), Djidji (d, Crotone f.p.), Millico (a, Frosinone f.p.), Iago Falque (a, Benevento f.p.), Segre (c, Spal f.p.), Damascan (a, RKC Waalwijk f.p.), Edera (a, Reggina f.p.).

Cessioni: -

fine prestito: Bonazzoli (a, Samp f.p.), Murru (d, Samp f.p.), Gojak (c, Dinamo Zagabria f.p.).

UDINESE

Acquisti: Padelli (p, Inter).

fine prestito: Coulibaly (c, Salernitana f.p.), Opoku (d, Amiens f.p.), Matos (a, Empoli f.p.), Teodorczyk (a, Charleroi f.p.).

Cessioni: Musso (p, Atalanta), Ingelsson (c, Hansa Rostock).

fine prestito: Bonifazi (d, Spal f.p.), Pussetto (a, Watford f.p.), Braaf (a, Man. City f.p.), Ouwejan (c, AZ f.p.).

VENEZIA

Acquisti: Ebuehi (d, Benfica), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Heymans (c, Waasland-Beveren).

fine prestito: -

Cessioni: -

fine prestito: Esposito (a, Inter f.p,), Maleh (c, Fiorentina f.p,), Ferrarini (d, Fiorentina f.p,), G. Ricci (d, Parma f.p,).

VERONA

Acquisti: Hongla (c, Royal Antwerp FC).

fine prestito: Stepinski (a, Lecce f.p,), Di Carmine (a, Crotone f.p,), Empereur (d, Palmeiras f.p,), Ragusa (c, Brescia f.p,), Casale (d; Empoli f.p,), Bocchetti (d, Pescara f.p,), Danzi (c, Ascoli f.p,), Laribi (c, Reggiana f.p,), Tupta (a, Sion f.p,).

Cessioni: -

fine prestito: Dimarco (d, Inter f.p.), Salcedo (a, Inter f.p.), Benassi (c, Fiorentina f.p.), Vieira (c, Samp f.p.), Sturaro (c, Genoa f.p.), E. Colley (c, Atalanta f.p.), Favilli (a, Genoa f.p.).