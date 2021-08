Come ogni domenica, ecco il tabellone del calciomercato del Torino. Nella settimana dal 9 al 15 agosto l'unico movimento ufficiale, tolti alcuni acquisti per le giovanili, è la cessione in prestito di Samuele Lovaglio alla Fermana (Serie C). Situazione di stallo per quanto riguarda il mercato in entrata, in attesa di novità per il rinnovo di Andrea Belotti (con il passare dei giorni le probabilità di permanenza in granata aumentano).