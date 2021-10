Torino, due giovani scommesse dall’estero: ecco le punte Krulich e Capac

Entrambi arriveranno a titolo definitivo in granata, si tratta di due attaccanti nati nel 2005

Fruttuoso viaggio all'estero per Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino, che dopo una trasferta per osservare dal vivo nazionali giovanili in questa finestra di impegni internazionali ha messo a segno due colpi di mercato in entrata. Sono in arrivo per l'Under 17 del Torino due attaccanti nati nel 2005. Il primo è la punta ceca Matous Krulich proveniente dalla Sparta Praga e già nel giro della nazionale Under 17 del suo paese. Il secondo acquisto granata risponde invece al nome di Alexandru Cupac, centravanti rumeno di proprietà del Craiova. Anche quest'ultimo è nato nel 2005 ed è nel giro delle nazionali giovanili. Sia Krulich che Cupac arriveranno al Torino a titolo definitivo. Per il primo si è raggiunto un accordo volto a liberare subito il giocatore, mentre per il secondo si dovrà aspettare qualche settimana per vederlo all'opera.