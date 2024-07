Toro, chi è Alberto Paleari: al Genoa in Serie A è già stato vice di Perin

Il miglior portiere di Serie B del 2018/2019: il riconoscimento con il Cittadella

Le sue apparizioni in Serie A sono soltanto tre: tutte con il Genoa nella stagione 2020/2021. La categoria che ha frequentato di più in carriera è stata la Serie B: 164 presenze, comprese le 9 ai play-off. Ha anche fatto esperienza in Serie C e addirittura nell'allora Serie C2. Insomma, la gavetta non se l'è fatta mancare. Durante la sua carriera ha giocato con le maglie di Ponte San Pietro-Isola, Tritium, Virtus Verona e Giana Erminio. Nell’estate 2016 lo ha ingaggiato il Cittadella che lo ha fatto esordire in Serie B; nella stagione 2018/2019 è stato anche nominato miglior portiere della Serie B da giornalisti e allenatori. Quella del Cittadella è la seconda maglia che ha vestito di più in carriera (102 apparizioni). Ha lasciato i veneti il 4 ottobre 2020, durante la sui generis finestra di mercato estivo di quella stagione (tutto fu posticipato a causa del Covid-19); tuttavia, avrebbe potuto farlo già nel 2019 quando era stato vicino proprio al Torino che poi opto per Ujkani. Dal Cittadella è passato al Genoa, club con il quale ha disputato le sue uniche gare in Serie A (era vice di Mattia Perin, giocò con Parma e Fiorentina tra novembre e dicembre e l'ultima con il Cagliari). Il 17 luglio 2021 il Genoa lo ha ceduto in prestito al Benevento, che lo ha riscattato dopo un anno. Con i sanniti due campionati di Serie B, la cocente retrocessione nel 2023 e l'ultimo torneo in Serie C concluso al terzo posto dietro a Juve Stabia e Avellino (corsa ai play-off interrotta in semifinale dalla Carrarese). Tra l'altro, il 2 marzo 2024 ha raggiunto le cento presenze ufficiali con gli Stregoni. A distanza di quattro stagioni dall'ultima volta è quindi prossimo a tornare in Serie A, forte della sua esperienza e di una carta d'identità più matura.