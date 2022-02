UFFICIALE – Kryeziu in prestito al Tabor Sezana

Il centrocampista classe 2002, ex Spal, andrà a giocare in Slovenia. Il club milita nella Prva Liga

Tramite una nota ufficiale sui profili social, il Tabor Sezana ha comunicato l'arrivo di Altin Kryeziu . Il centrocampista classe 2002, fuori dai piani della Primavera e da quelli della Prima Squadra, la scorsa estate è stato ceduto al Royal Excelsior Virton, squadra della seconda divisione belga con la quale ha collezionato 14 presenze. Oggi, invece, Kryeziu approda in Slovenia in un club militante nella Prva Liga. Il giocatore era arrivato a Torino dopo essere stato prelevato per volontà di Davide Vagnati dalla Spal e si era aggregato alla Primavera di Federico Coppitelli. Per il centrocampista non si tratta di una cessione a titolo definitivo, ma di un prestito che terminerà il 30 giugno 2022. Il contratto di Kryeziu con il Toro andrà invece in scadenza nel 2023.

Il terzo rinforzo nella finestra di mercato invernale è il centrocampista 20enne Altin Kryeziu, che arriva in prestito fino a fine stagione dal Torino FC, squadra della prima divisione italiana. Di seguito le prime impressioni e aspettative del giocatore: “Le sensazioni sono buone, la squadra mi ha accolto molto bene. Penso che abbiamo una squadra per qualcosa in più, non per il posto in cui ci troviamo attualmente. Lotteremo fino alla fine per dimostrare che siamo una squadra per i primi 6. Sono felice di potermi mettere alla prova nell'ambiente sloveno. Forza Tabor!”