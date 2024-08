UFFICIALE – Mihai Popa in prestito al Cluj

Arriva il comunicato ufficiale: Popa al Cluj in prestito

Mihai Popa si trasferisce al Cluj. Il portiere granata classe 2000, arrivato sotto la Mole l'anno scorso durante la sessione estiva dopo essere stato prelevato dal Voluntari, torna in Romania per la stagione 2024-2025 e non farà parte quindi del roster di portieri a disposizione di Paolo Vanoli. L'affare con il Cluj era già definito da qualche giorno, con gli ultimi dettagli da limare relativi alla formula del trasferimento. La trattativa si è conclusa: il Toro ha ceduto le prestazioni di Popa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato del club granata.