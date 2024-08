UFFICIALE – Saba Sazonov all’Empoli: il comunicato

Saba Sazonov approda all'Empoli. Ora è ufficiale, maxi-operazione chiusa da giorni e trasferimento in Toscana insieme a Pellegri con Walukiewicz arrivato invece a Torino. Il difensore georgiano è stato ceduto all'Empoli con la stessa formula di Pellegri, prestito con diritto di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo. Di seguito il comunicato.

Il comunicato

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Empoli Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025 con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saba Sazonov. Tutto il Torino saluta Saba con un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale.