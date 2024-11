Vagnati in Olanda: l’Ajax è un club “amico”. Ecco chi può essere nel mirino

Nuovo viaggio all'estero per Davide Vagnati , molto propenso in questi anni al Torino a salire su un aereo per tessere rapporti lontano dall'Italia. Un mercato che ha sondato parecchio nel corso delle ultime stagioni è stato quello olandese. Vagnati sembra avere un binario con Amsterdam e soprattutto con l'Ajax. Lo dimostrano alcune operazioni: da Perr Schuurs a Borna Sosa. Il primo è stato un vero e proprio affare di mercato che soltanto la sfortuna ha reso meno splendente, il secondo è invece un colpo ancora tutto da giudicare considerato che Sosa sta vivendo una fase di ambientamento al calcio nostrano. Negli scorsi giorni Vagnati è stato ad Amsterdam, ha osservato da vicino la Nazionale olandese. Non è un mistero che al direttore sportivo granata piace un certo Owen Wijndal , 25 anni il prossimo 28 novembre. In forze all'Ajax, è un laterale difensivo sinistro e potrebbe fare al caso granata in una porzione di campo dove ci sono ampi margini di miglioramento.

La fiducia di Vanoli sul mercato di riparazione

La scelta di Vagnati di approfittare della sosta per le Nazionali per un viaggio di lavoro in Olanda non è quindi inusuale. L'ex Spal è andato anche in Sudamerica in passato per cercare di approfondire la conoscenza di alcuni giocatori. In questa situazione il Torino deve seriamente guardarsi intorno perché la classifica si è complicata e la rosa si sta dimostrando carente in diverse zone del campo. Il tecnico Paolo Vanoli si è detto ottimista sul mercato di riparazione da parte della società; ha dichiarato che il club non si farà trovare impreparato a gennaio. La fiducia dell'allenatore è quindi intatta, nello stesso tempo la dirigenza deve iniziare ad accelerare per non tradire le aspettative. Anche così si può spiegare il viaggio olandese di Vagnati.