Vojvoda-Torino, rinnovo vicino: firma attesa al termine della seduta di mercato

Mergim Vojvoda-Torino: sì, sembra ci sia la fumata bianca per il rinnovo del contratto. Vi abbiamo documentato su Toro News nelle scorse settimane, fin dal ritiro di Pinzolo, del dialogo intrapreso tra la società granata e l'entourage del giocatore kosovaro per prolungare un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2025, ovvero al termine di questa stagione sportiva. L'agente di Vojvoda era anche apparso in Val Rendena sul finire del ritiro per sedersi intorno a un tavolo con il direttore sportivo Davide Vagnati. Vojvoda ha sempre manifestato la volontà di restare al Torino: si trova bene in città ed è in ottimi rapporti con il club. Nello stesso tempo, però, auspicava un buon trattamento da parte del Torino considerato che è uno dei veterani dello spogliatoio granata (è arrivato nell'ormai lontano settembre 2020).