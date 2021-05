Arbitri, la denuncia alla Procura di Roma: “Giudizi truccati per le graduatorie”

I giudizi dati a Baroni, Minelli e altri colleghi al termine dello scorso campionato di Serie B sarebbero stati manipolati

Il meccanismo di promozioni e bocciature tra gli arbitri viene messo sotto accusa. Daniele Minelli e Niccolò Baroni, arbitri di Serie B costretti a smettere al termine della scorsa stagione, hanno presentato la denuncia alla Procura di Roma assistiti dall'avvocato Gianluca Ciotti. I due arbitri in questione sostengono che i giudizi emessi al termine dello scorso campionato di Serie B sarebbero stati truccati per favorire Eugenio Abbattista - promuovendolo in A - e Ivan Robilotta nella graduatoria finale. Restano da capire i criteri in base ai quali si valuta il merito delle valutazioni, tra l'altro già messi in discussione precedentemente dagli organi di giustizia federale riguardo il caso Gavillucci. Nel pomeriggio l'AIA ha preso posizione in merito alla questione: "Siamo a conoscenza del procedimento in questione relativo alla stagione sportiva 2019/2020.La nuova governance, in collaborazione con la Figc, si è infatti fin da subito messa a disposizione della procura federale, per fornire tutti gli atti e gli elementi necessari agli accertamenti. Eventuali provvedimenti saranno immediatamente assunti all'esito della chiusura indagini".