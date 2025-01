Atalanta, assenze pesanti in attacco. E Zaniolo…

Ventitreesimo turno di Serie A, sabato 1 febbraio alle ore 18 va in scena Atalanta-Torino. I granata arrivano alla gara in grande forma, reduci dalla bella vittoria contro il Cagliari e un ritrovato sentimento di ottimismo. Dall'altra parte, i bergamaschi arriveranno alla sfida con molti più minuti sulle gambe: questa sera, 29 gennaio, i nerazzurri affronteranno il Barcellona in quel di Montjuic. A complicare la situazione dei nerazzurri c'è la situazione infortuni: oltre a Kossounou, operato il 17 gennaio per risolvere la lesione tendinea dell'adduttore destro, che rimarrà fuori per altri tre mesi circa, i problemi sono in attacco. Se ormai l'Atalanta si è abituata a non poter contare su Scamacca, il cui rientro è previsto fra due o tre giornate, diversa è la situazione per Ademola Lookman. Il nigeriano ha subito una botta in allenamento e gli esami hanno diagnosticato un trauma distrattivo al ginocchio destro: una lesione che terrà fuori l'eroe di Dublino per circa un mese. Con l'assenza di uno dei suoi migliori giocatori, il tecnico nerazzurro Gasperini ha richiesto alla società di intervenire sul mercato per aggiungere un elemento alla batteria di attaccanti in rosa. Questo movimento di mercato aprirebbe un altro scenario: Nicolò Zaniolo, già scontento del basso minutaggio, con un ulteriore attaccante a fargli da concorrente rischierebbe di vedere il campo ancora meno. Per questo motivo nelle ultime ore si è mossa la Fiorentina, che vorrebbe far tornare l'ex Roma nella squadra nelle cui giovanili è cresciuto dagli 11 ai 17 anni. Per la Viola si tratta di un ritorno di fiamma, dopo che già quest'estate aveva cercato di prendere Zaniolo nella sessione estiva, per poi lasciare la vittoria della trattativa proprio all'Atalanta.