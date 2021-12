Bologna, Arnautovic rientra in gruppo: punta alla convocazione per il Toro

Ancora in dubbio la presenza di Arnautovic per il Torino, ma torna ad allenarsi in gruppo

Beatrice Andreello

Domenica 12 dicembre alle 12:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino scenderanno in campo Torino e Bologna. Se per Juric la questione infortuni è sotto controllo, l'ex tecnico granata Sinisa Mihajlovic deve fare i conti con il suo attaccante migliore, che sembrerebbe poter partire per la trasferta a Torino, ma con ancora qualche dubbio. Marko Arnautovic sembra non essere rientrato del tutto dall'infortunio - ha avuto un problema muscolare - patito contro la Roma. Il centravanti rossoblù ha svolto negli ultimi giorni degli allenamenti differenziati in modo da poter recuperare, rientrando quest'oggi - venerdì 10 dicembre - a svolgere parte della sessione con i compagni. Nel frattempo, il Bologna continua la sua preparazione alla sfida, e domani Mihajlovic - alle 10.30 in conferenza stampa - condurrà una seduta di rifinitura a porte chiuse.