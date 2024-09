Coppa Italia, il tabellone: c’è la Fiorentina agli ottavi. Poi possibile derby

Dopo aver brillantemente superato le prime cinque giornate di Serie A con 11 punti raccolti (e solo 4 persi nei due pareggi contro Milan e Lecce) ora per il Torino è tempo di focalizzarsi sulla Coppa Italia. I granata hanno già giocato un turno in questa competizione nazionale perché lo scorso 11 agosto hanno sconfitto il Cosenza 2-0. Ora nei sedicesimi di finale per la truppa di Paolo Vanoli ci sarà l'ostacolo Empoli: fischio d'inizio in programma per martedì 24 alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino. Gli azzurri sono un avversario da non sottovalutare affatto se il Toro vorrà proseguire il suo cammino in Coppa Italia perché hanno già raccolto 9 punti in queste prime cinque giornate di campionato, appena due in meno dei granata e hanno anche saputo fermare sullo 0-0 la Juventus.