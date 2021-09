Figc, stop alle multiproprietà: deroga sino al 2024 per Setti e De Laurentiis

La decisione del consiglio federale odierno: i casi esistenti sono Bari-Napoli e Mantova-Verona

Novità importante dal consiglio federale odierno: stop alle multiproprietà tra i club professionistici. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha affermato: "Abbiamo stabilito per il futuro il divieto assoluto di qualsiasi multiproprietà e sancito il principio per gli unici due casi ufficiali esistenti, concedendo più di due anni e mezzo di tempo per avviare un percorso di cessione di una delle due società. Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società, ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione". Per quelle attualmente presenti, nello specifico quelli di Napoli e Bari con De Laurentiis e di Verona e Mantova con Setti, proroga sino all'inizio della stagione 2024/2025.