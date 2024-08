Milan, il Trofeo Berlusconi e poi il Torino: con i granata in forse Emerson Royal

Sabato 17 agosto alle ore 20:45 il Milan ospiterà a San Siro il Torino per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Intanto la squadra rossonera sarà impegnata oggi, martedì 13 agosto, nella seconda edizione del Trofeo Berlusconi. Alle ore 21 il Milan allenato da Paulo Fonseca sfiderà il Monza di Alessandro Nesta in un match in cui verrà ricordato il doppio ex presidente. Il Torino guarderà la gara da spettatore interessato per osservare la prossima avversaria in campionato. Fonseca nel frattempo rischia di fare a meno di uno dei giocatori più attesi sia contro il Monza che contro il Torino sabato: Emerson Royal. Il terzino brasiliano è stato presentato dal club rossonero, ma dovrebbe essere necessario il rientro a Londra per completare la documentazione necessaria per poter arrivare in Serie A. Possibile quindi che slitti il debutto in maglia Milan.