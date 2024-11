Monza, Nesta perde Pessina: non sarà la sola assenza a centrocampo

Si avvicina Torino-Monza, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 24/25. Gara importante per entrambe le squadre, che stanno cercando di ritrovare stabilità dopo periodi molto complicati. I granata non vincono dalla gara contro il Como all'Olimpico Grande Torino, i brianzoli dalla sfida in trasferta contro il Verona (0-3). Nesta però dovrà fare a meno di diversi giocatori.

Out Pessina per i brianzoli, non recupera Ciurria

Durante la conferenza stampa di presentazione, Nesta ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. Alla lista si è aggiunto Pessina, il centrocampista starà fuori per diverso tempo. Non sarà però l'unica assenza per il reparto di metà campo. Il Monza infatti non avrà a disposizione nemmeno Gagliardini, così come Ciurria. Inoltre non è sicuro il recupero di Stefano Sensi per la sfida contro i granata. Out anche Cragno e D'Ambrosio.