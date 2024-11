Motta pre Juventus-Torino: “Ho buone sensazioni. Out Douglas Luiz”

Le parole dell' allenatore bianconero in vista del match contro i granata

Eugenio Gammarino 8 novembre - 13:47

Nel giorno di vigilia del Derby della Mole, Thiago Motta ha parlato alle 13.00 in conferenza stampa per presentare il match valido per la 12a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Di seguito le parole del tecnico bianconero in vista del match contro il Torino di Paolo Vanoli.

Quali sono le sensazioni per la partita? "Le sensazioni sono buone perché vedo bene la squadra, che si allena con l’atteggiamento giusto in allenamento per prepararsi a questa partita che ha un’atmosfera speciale. Domani dobbiamo andare al massimo".

Per lei per chè è speciale di il derby della Mole? "La città lo vive in un modo molto intenso, ed è così anche per noi. Sono partite belle da giocare, c'è un'atmosfera speciale e le due squadre sono consapevoli dell’importanza che ha. Faremo del nostro massimo per portare la partita dalla nostra parte".

Come sta la squadra dopo la partita di Champions? "La squadra fisicamente sta molto bene. Abbiamo avuto tre giorni di recupero ed è importante perché fa la differenza. Vedo molto bene la squadra, ho fiducia in tutti, dall’inizio e a partita in corso, domani sarà la stessa cosa".

Come vede la difesa? "Stiamo lavorando bene in difesa, sia individualmente che collettivamente. L’atteggiamento è giusto, lì è la base per continuare a fare grandi prestazioni, ma dobbiamo crescere tutti, non solo in difesa".

Come vive la città di Torino? "Vivo poco la città, ma è una mia scelta. Mi sento un privilegiato. Da quando ho iniziato nel calcio ho avuto una fortuna enorme, sono stato in città bellissime. Oggi sono in una grande società, sono stato molto fortunato".

Un giocatore cosa deve avere per essere il capitano della Juventus? "Deve avere tutto. La fascia è un qualcosa di straordinario, vuol dire dare l'esempio e mettersi in difficoltà. I giocatori fino ad oggi lo han fatto, hanno queste caratteristiche per trasmettere quello che vogliamo essere".

Qual è la situaizone sugli infortunati? "Douglas Luiz per richiesta mia è venuto con noi a Lille, anche per accelerare il rientro in gruppo ma ho deciso che non lo voglio rischiare. Nico Gonzalez non sarà disponibile domani. Anche Adzic ha avuto un piccolo problema oggi e sarà da valutare. Tutti gli altri saranno disponibili, eccetto Bremer e Milik".

Qual è il derby che più gli è rimasto nel cuore? "Tutti i derby che ho fatto sono importanti. Tutti mi hanno dato sensazioni diverse e speciali. Li vuoi sempre vincere. Si deve entrare in campo con la testa giusta, avere equilibrio emotivo per superare le avversità e festeggiare a fine partita. Ma il passato conta pochissimo, dovremo essere al massimo contro una squadra che vuole competere".

Locatelli sembra sia migliorato. "Merito tutto suo. Ha avuto un momento di difficoltà quando non giocava, non era felice. Ma ha reagito nel modo giusto e può fare anche meglio. Ha voglia di giocare e merita di iniziare la partita nell'undici titolare".

Come vede questi primi mesi alla guida della Juventus e com'è cabiata la sua posizione? "Quando ho accettato un impegno così non sono di passaggio, voglio rimanere tanti anni. Ma non penso a queste cose. Nel quotidiano provo a fare le cose giuste, senza nessun interesse dietro. Volendo fare il meglio che posso come allenatore. Quando vedo questo nei miei ragazzi significa che siamo nella direzione giusta".